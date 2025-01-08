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Умар Нурмагомедов – явный фаворит в бою против Двалишвили по версии букмекеров

Умар Нурмагомедов подерется с Мерабом Двалишвили на UFC 311.

Букмекеры котируют Нурмагомедова фаворитом с коэффициентом 1.28. Победа по очкам считается наиболее вероятным исходом поединка. На Мераба можно поставить за 4.00, на ничью – за 48.00. 

Титульный бой в легчайшем весе между этими бойцами станет соглавным событием турнира UFC 311, который пройдет в ночь на 19 января в Лос-Анджелесе (Калифорния).

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Опубликовала: Венера Кравченко
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UFC 311
logoУмар Нурмагомедов
logoМераб Двалишвили
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