Умар Нурмагомедов – явный фаворит в бою против Двалишвили по версии букмекеров

Умар Нурмагомедов подерется с Мерабом Двалишвили на UFC 311.

Букмекеры котируют Нурмагомедова фаворитом с коэффициентом 1.28. Победа по очкам считается наиболее вероятным исходом поединка. На Мераба можно поставить за 4.00, на ничью – за 48.00.

Титульный бой в легчайшем весе между этими бойцами станет соглавным событием турнира UFC 311, который пройдет в ночь на 19 января в Лос-Анджелесе (Калифорния).

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