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Менеджер Скаредин опроверг информацию о сокращении призовых в PFL: «Эта схема действует давно, миллион получаешь только суммарно»

Александр Скаредин опроверг снижение гонораров в PFL.

«В PFL существует стандартная история. Контракт за участие в сезоне одинаков для всех. Групповой этап проходишь по своему стандартному контракту и сумме, которая прописана в нем: выход плюс победа.

Когда попадаешь в плей-офф, сумма миллион долларов раскладывается на несколько боев. Миллион получаешь только в случае победы за сезон и суммарно за все поединки в плей-офф.

У финалистов обычно что-то вроде 100 тысяч за выход и порядка 500 тысяч за победу. И общая сумма складывается в миллион.

Но с началом нового сезона возвращаешься к своему старому контракту по групповому этапу. Эта схема действует в PFL очень давно», − сказал менеджер Александр Скаредин.

PFL отменил бонусы в миллион долларов за победу в сезоне: бойцам за чемпионство будут платить 500 тысяч долларов

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Metaratings
PFL
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