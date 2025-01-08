PFL отменил бонусы в миллион долларов за победу в сезоне: бойцам за чемпионство будут платить 500 тысяч долларов
PFL вдвое снизил денежные бонусы за победу в сезоне.
«Самое интересное в изменениях в PFL − новая структура выплат по итогам сезона. Финальный чемпионский бонус теперь составит $500 тысяч.
Бойцы получат свои гонорары в соответствии с контрактами (я видел схему 20+20 тысяч) плюс 500 тысяч в качестве финального бонуса, если они выиграют в сезоне», − написал в соцсетях журналист Эл Зуллино.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: твиттер Эла Зуллино
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