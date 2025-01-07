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PFL легализует удары локтями в 2025 году: «Вы просили − мы даем»

В PFL с 2025 года разрешат удары локтями.

«Новый год − новые поправки. Вы просили удары локтями в PFL − мы даем вам эти локти», − написал в соцсетях босс PFL Донн Дэвис.

Анатолий Токов: «Хочу выступать в полутяжелом дивизионе PFL. Надеюсь, меня туда возьмут»

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: твиттер Донна Дэвиса
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PFL
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