PFL легализует удары локтями в 2025 году: «Вы просили − мы даем»

В PFL с 2025 года разрешат удары локтями.

«Новый год − новые поправки. Вы просили удары локтями в PFL − мы даем вам эти локти», − написал в соцсетях босс PFL Донн Дэвис.

Анатолий Токов: «Хочу выступать в полутяжелом дивизионе PFL. Надеюсь, меня туда возьмут»