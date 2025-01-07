Махачев сообщил, что стал отцом в третий раз: «10 дней назад родился сын»
Ислам Махачев стал отцом в третий раз.
«Сколько у меня детей? Трое. Девочка и двое мальчиков. Последний родился 10 дней назад», − сказал чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев.
Напомним, что 19 января Махачев подерется с Арманом Царукяном на UFC 311.
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: ютуб-канал Деметриуса Джонсона
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