Махачев сообщил, что стал отцом в третий раз: «10 дней назад родился сын»

Ислам Махачев стал отцом в третий раз.

«Сколько у меня детей? Трое. Девочка и двое мальчиков. Последний родился 10 дней назад», − сказал чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев . Напомним, что 19 января Махачев подерется с Арманом Царукяном на UFC 311. 70 фактов об Исламе Махачеве