Эдди Хирн: «Опетая – единственный соперник для Усика, которого я вижу»
Хирн назвал единственного боксера, которого видит соперником Александра Усика.
«Что Усик будет делать дальше? Единственный бой, который я вижу – это Джей Опетая. Мне нравится эта вывеска. Джей – очень хороший соперник для Александра по стилю. Но Опетая должен победить на следующей неделе (бой с Дэвидом Ньюиком – примечание Sports), а потом объединить пояса, одолев Хильберто Рамиреса.
Затем Джей поднимется. Он может конкурировать в более тяжелом весе», – считает менеджер Эдди Хирн.
Хирн – об Усике: «Величайший боксер в истории. Он победил тройку сильнейших тяжеловесов мира»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал iFL TV
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