Эдди Хирн: «Опетая – единственный соперник для Усика, которого я вижу»

Хирн назвал единственного боксера, которого видит соперником Александра Усика.

«Что Усик будет делать дальше? Единственный бой, который я вижу – это Джей Опетая . Мне нравится эта вывеска. Джей – очень хороший соперник для Александра по стилю. Но Опетая должен победить на следующей неделе (бой с Дэвидом Ньюиком – примечание Sports ), а потом объединить пояса, одолев Хильберто Рамиреса .

Затем Джей поднимется. Он может конкурировать в более тяжелом весе», – считает менеджер Эдди Хирн .

Хирн – об Усике: «Величайший боксер в истории. Он победил тройку сильнейших тяжеловесов мира»

Усик – приговор для тяжелого веса. Ну а что ему делать?