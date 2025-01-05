Альберт Туменов: «Махачев – фаворит поединка с Царукяном. Арману тяжело удивить Ислама в борьбе»
Альберт Туменов назвал фаворита поединка Махачев – Царукян.
«Махачев – фаворит. Это мое мнение. После первого поединка они оба улучшили свои навыки, но на ударной технике и в стойке Ислам чуть лучше. Что касается борьбы, Арману тяжело удивить соперника.
Царукян тоже очень сильный, один из лучших бойцов. У него есть навыки, чтобы выиграть. Но фаворитом для себя чувствую Ислама», – сказал чемпион ACA Альберт Туменов.
Напомним, Царукян и Махачев подерутся в ночь на 19 января на UFC 311.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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