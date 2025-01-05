Бенеил Дариуш: «Махачев делает много обманных движений и выпадов. Если их не принимать, то Ислам сможет оттеснить соперника назад и продолжить давление»
Бенеил Дариуш рассказал, что нужно для победы над Исламом Махачевым.
«Нужно быть готовым к его финтам. Он делает много обманных движений и выпадов, и если вы не будете их принимать, Ислам сможет оттеснить вас назад и продолжить давление. Тогда придется нелегко. Но если вы сможете с этим справиться, то поймете, что он планирует делать.
Чтобы победить Махачева, нужно быть очень хорошо подготовленным. Я бы сказал, что важно специализироваться как на ударах, так и на грэпплинге», – сказал боец UFC Бенеил Дариуш.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Inside Fighting
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