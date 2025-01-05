  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Мартинс считает, что у Махачева не было шансов досрочно его победить в партере: «Думаю, этого вообще никогда бы не произошло. Никто не сможет меня засабмитить»
3

Мартинс считает, что у Махачева не было шансов досрочно его победить в партере: «Думаю, этого вообще никогда бы не произошло. Никто не сможет меня засабмитить»

Адриано Мартинс считает, что Ислам Махачев никогда не смог бы его финишировать.

«Смог бы Ислам меня финишировать в партере? Думаю, этого никогда не произошло бы. Вообще никогда. Никто не сможет меня засабмитить», – заявил экс-боец UFC Адриано Мартинс.

Напомним, Мартинс нокаутировал Махачева в первом раунде поединка на UFC 192. Это поражение остается единственным в профессиональной карьере Ислама.

Мартинс – о победе над Махачевым: «Понятия не имел, кто это такой. Я тренировался четыре месяца и не имел плана на бой»

Возвращение Махачева, Умар против Мераба – сразу два титульника в UFC для российских бойцов

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoMMA
logoИслам Махачев
logoUFC
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Абдель-Азиз – о тренировках с Махачевым: «Я ощущал себя ребенком в руках медведя»
1вчера, 08:53
Уланбеков – о бое Махачева и Царукяна: «Арман крепкий, но Ислам выиграет у него»
3 января, 17:50
Немков – о бое Махачева и Царукяна: «Если сравнить их, то Ислам фаворит»
3 января, 14:56
Рекомендуем
Главные новости
Конор – в соцсетях: «$250 млн, я иду 🇮🇳»
327 минут назадФото
Абдель-Азиз – Фергюсону: «Сейчас ты можешь подраться с братом Хабиба в GFL»
сегодня, 10:06
Мэнни Пакьяо: «Реванш с Флойдом был бы интересным, однозначно»
2сегодня, 09:57
Конор Макгрегор: «Я не гангстер, а начинающий политик»
4сегодня, 09:50
Мартинс – о победе над Махачевым: «Понятия не имел, кто это такой. Я тренировался четыре месяца и не имел плана на бой»
1сегодня, 09:42
Хавьер Мендес: «Считаю Махачева лучшим бойцом P4P, потому что у Джонса мало боев за последние четыре года»
9сегодня, 08:16
Конор ответил Хабибу: «Куча ирландских бойцов лижут его задницу годами. А затем он говорит, что все они дерьмо»
7сегодня, 07:59
О’Мэлли – о планах в UFC: «Титульный бой. Жду победителя поединка Умара и Мераба»
9сегодня, 07:32
Энтони Джошуа: «Поединок с Фьюри должен произойти в 2025 году. Это моя цель»
сегодня, 07:22
Алджамейн Стерлинг: «Мераб победит, а я больше никогда не буду в легчайшем весе»
сегодня, 07:16
Ко всем новостям
Последние новости
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30
Кард бойцов и где смотреть Open FC 49
28 ноября 2024, 09:22
Где смотреть трансляцию UFC 310
25 ноября 2024, 14:14
Где смотреть трансляцию ACA 182 онлайн
125 ноября 2024, 14:04
Полный кард ACA 182
325 ноября 2024, 13:22
Полный кард PFL 10
25 ноября 2024, 13:13
Депутат Свищев: «МОК должен срочно провести расследование по отношению к Хелиф. Мужик просто взял и побил всех девчонок, завоевав золотую медаль»
115 ноября 2024, 12:49
«Все попытки мужчин влезть в женский спорт – лицемерия и цинизм. Томасу Баху надо обратиться к психиатру». Васильев о победе Хелиф на Олимпиаде
15 ноября 2024, 11:21
UFC 308 покажут на стриминговой платформе Kick. Компании объявили о сотрудничестве
25 октября 2024, 20:42Игры
Чемпион мира по Доте Fly: «Мой отец раньше занимался дзюдо. В свое время он тренировал чемпиона UFC Карлоса Ньютона»
25 октября 2024, 01:55Киберспорт
Рекомендуем