Мартинс считает, что у Махачева не было шансов досрочно его победить в партере: «Думаю, этого вообще никогда бы не произошло. Никто не сможет меня засабмитить»

Адриано Мартинс считает, что Ислам Махачев никогда не смог бы его финишировать.

«Смог бы Ислам меня финишировать в партере? Думаю, этого никогда не произошло бы. Вообще никогда. Никто не сможет меня засабмитить», – заявил экс-боец UFC Адриано Мартинс.

Напомним, Мартинс нокаутировал Махачева в первом раунде поединка на UFC 192. Это поражение остается единственным в профессиональной карьере Ислама.

Мартинс – о победе над Махачевым: «Понятия не имел, кто это такой. Я тренировался четыре месяца и не имел плана на бой»

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