Мартинс – о победе над Махачевым: «Понятия не имел, кто это такой. Я тренировался четыре месяца и не имел плана на бой»

Адриано Мартинс вспомнил победу над Исламом Махачевым.

«Когда я бился с Исламом Махачевым , то понятия не имел, кто это такой. Просто усердно готовился к каждому сопернику. У меня не было плана на бой с Махачевым. Перед поединком тренировался четыре месяца. В интервью перед боем сказал, что закончу этот бой досрочно, и я это сделал в первом раунде.

Ислам – жесткий парень, но я дрался со многими сильными ребятами в Бразилии. У меня не было для него ничего особенного, я просто каждый раз тяжело тренировался.

Мой оверхенд – лаки-панч? Нет, я это делал много раз в зале. Это мой удар. Но я не готовил его целыми днями специально для Ислама, не планировал закончить бой именно им.

Когда дрался с Исламом, то не думал о том, что у него большое имя, тяжелые удары и хорошие тейкдауны. С таким я сталкивался во многих поединках. У меня было очень много боев, более опасных. Я просто думал: «Что это за парень?» Я вышел, сделал свою работу, и все», – признался экс-боец UFC Адриано Мартинс.

Напомним, Мартинс нокаутировал Махачева в первом раунде поединка на UFC 192. Это поражение остается единственным в профессиональной карьере Ислама.

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