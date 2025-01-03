Тони Фергюсон: «Полностью уничтожил себя, чтобы собрать заново. Новости о боях скоро, только чемпионское дерьмо»

Тони Фергюсон рассказал о планах на 2025 год.

«Полностью уничтожил себя, чтобы собрать заново. Как художник я стремлюсь показать то, чего вы раньше не видели.

В новый 2025 год иду с новой командой. Чемп, только чемпионское дерьмо. Оставайтесь на связи и наблюдайте за волшебством.

Новые миссии «Мистера Судьба» подтверждены. Новости о боях скоро», – написал в соцсетях легковес UFC Тони Фергюсон .

В последний раз он дрался в августе-2024, проиграв Майклу Кьезе.

Тони Фергюсон: «Черт возьми, я не уйду на пенсию – слишком стар, чтобы уходить на пенсию»