Кейн Веласкес получил новую дату вынесения приговора на 2025 год
У Кейна Веласкеса назначена новая дата вынесения приговора.
Заседание, первоначально назначенное на пятницу в суде округа Санта-Клара (Калифорния), было перенесено на более поздний срок. Согласно судебным протоколам, оно состоится 24 января.
На слушаниях Веласкес предстанет перед судьей Артуром Болканегрой, который определит, какое наказание он получит, поскольку ему предъявлено несколько обвинений, в том числе и покушение на убийство в результате стрельбы в феврале 2022 года в районе Сан-Хосе.
Изначально Веласкес не признавал себя виновным по предъявленным обвинениям, но в августе изменил позицию на «не оспариваю».
Хабиб поддержал экс-чемпиона UFC, который расстрелял обвиняемого в педофилии. Веласкесу грозит пожизненный срок
Опубликовал: Арсен Ахметгалиев
Источник: MMA Junkie
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