Первый тренер Царукяна: «У Умара средний уровень борьбы, стандартная техника, я не вижу у него хороших амплитудных переводов. Считаю Мераба фаворитом»

Экс-тренер Армана Царукяна считает Двалишвили фаворитом поединка с Нурмагомедовым.

«В пятираундовом бою, учитывая функционал и борьбу Мераба, он фаворит, где-то 55 на 45. У Умара вряд ли получится перевести и контролировать Двалишвили . Последний встает очень хорошо, он будет разворачивать его. Я не думаю, что Умар сможет забрать спину Мераба и нависнуть рюкзаком, это очень сложная задача. Это вообще практически неосуществимая миссия для Нурмагомедова.

Победу Умара я вижу только, если он сможет контрить борьбу и навязать свою ударную технику, именно тычковые удары, удары в корпус. Сбивать дыхание, чтобы он уставал. Но если Мераб навяжет свою борьбу, то Умар сам устанет.

И если честно, у Умара средний уровень борьбы, стандартная техника, я не вижу у него в вольной борьбе переводов хороших, амплитудных. С Кори Сэндхэгеном он сделал один борцовский сброс, вися в ноге. Все говорили: «О, смотрите, какая техника». Это первый класс вольной борьбы. Никакого «Вау» тут нет, в каждом зале такое по 10 раз за раунд делают.

Я не говорю, что у Мераба прям высокий уровень борьбы. Нет, у него твердая четверка. Но у Двалишвили с функционалом полный порядок. Он может пять раундов бороться.

Умар обязательно станет чемпионом UFC, но несколько позже. Еще наберется опыта, возмужает, проведет пятираундовые бои и обязательно станет, это неизбежно. Но не сейчас», – заявил тренер Сергей Торосян.

Напомним, Нурмагомедов и Двалишвили подерутся за пояс легчайшего веса на UFC 311.

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Умар не знает, как Мераб может его победить: «Если он отдаст мне спину, то я его задушу. Но если он меня уронит, то нужно еще удержать»