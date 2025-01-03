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Порье потренировался с Мойкано: «Начинаем новый год с побоев от денежного парня»

Дастин Порье потренировался с Ренато Мойкано.

«Начинаем новый год с побоев от денежного парня!» – подписал фото легковес UFC Дастин Порье.

Ренато Мойкано 19 января подерется на UFC 311: его соперником станет Бенеил Дариуш.

Мойкано готовится к бою с Дариушем: «Сначала страдать – благодарить себя потом»

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: твиттер Дастина Порье
logoДастин Порье
logoMMA
logoРенато Мойкано
легкий вес (MMA)
logoUFC
UFC 311
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