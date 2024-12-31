Порье намекнул на анонс последнего боя: «Последний танец. Скоро новости»
Дастин Порье намекнул на скорый анонс последнего боя.
«Навсегда? Всегда? Скоро новости. Последний танец», – написал в соцсетях легковес UFC Дастин Порье.
В 2024 году Дастин Порье провел два боя: нокаутировал Бенуа Сен-Дени и проиграл удушением Исламу Махачеву.
Порье назвал нокаут года: «Топурия стал первым, кто посадил Холлоуэя на задницу»
Порье − о следующем бое: «Я с UFC близок к тому, чтобы это произошло»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: инстаграм Дастина Порье
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