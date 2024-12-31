Порье намекнул на анонс последнего боя: «Последний танец. Скоро новости»

Дастин Порье намекнул на скорый анонс последнего боя.

«Навсегда? Всегда? Скоро новости. Последний танец», – написал в соцсетях легковес UFC Дастин Порье .

В 2024 году Дастин Порье провел два боя: нокаутировал Бенуа Сен-Дени и проиграл удушением Исламу Махачеву.

Порье назвал нокаут года: «Топурия стал первым, кто посадил Холлоуэя на задницу»

Порье − о следующем бое: «Я с UFC близок к тому, чтобы это произошло»