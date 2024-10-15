Тони Фергюсон: «Черт возьми, я не уйду на пенсию – слишком стар, чтобы уходить на пенсию»
Тони Фергюсон в 40 лет не планирует завершать карьеру.
«Вероятно, мы возьмем паузу, разберемся с некоторыми вещами и вернемся с новыми силами в январе или феврале... Черт возьми, я не уйду на пенсию, я слишком стар, чтобы уходить на пенсию».
Мне 40 лет, я на полпути к 80. Я участвую в соревнованиях с пяти лет в разных видах спорта. Не то чтобы я больше ничего не умел. Умею. Я все еще в состоянии соревноваться. Когда кто-то пробежит спринт быстрее меня, возможно, я задумаюсь», – сказал 40-летний боец UFC Тони Фергюсон.
Фергюсон проиграл восемь последних боев в UFC – это антирекорд лиги.
«Я не вешаю две перчатки на гвоздь – только одну». Тони Фергюсон превратился из главной угрозы Хабиба в лузера
Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: Mighty
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