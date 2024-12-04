Шон О’Мэлли посетит бой Райана Гарсии против кикбоксера Рукии Анпо

Шон О’Мэлли посетит поединок Райана Гарсии против Рукии Анпо.

Райан Гарсия проведет выставочный бой против японского кикбоксера Рукии Анпо 30 декабря на шоу RIZIN в Токио. Боец UFC Шон О’Мэлли будет присутствовать на поединке.

20 июня Гарсия объявил о завершении профессиональной боксерской карьеры. На его счету 25 побед (20 нокаутом) и одно поражение.

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