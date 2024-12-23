Александр Усик: «Поединки с Фьюри были сложнее, чем с Джошуа. Но в их противостоянии поставлю на Энтони»
Александр Усик считает, что Энтони Джошуа победил Тайсона Фьюри.
«Кто сложнее – Фьюри или Джошуа? Тайсон.
Кому я отдам предпочтение в их противостоянии? Джошуа. Нокаут или решение – не знаю. Может быть, Энтони победит по очкам», – заявил чемпион мира по боксу Александр Усик.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Boxing King Media
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