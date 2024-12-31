Гэрри не согласен с седьмым местом в рейтинге UFC: «Если Шавкат претендент №1, то я точно второй номер»
Иэн Гэрри заявил, что не согласен с рейтингом UFC.
«Я смотрю на бой с Шавкатом так: мы выявляли претендента №1, который будет следующим драться за пояс.
Если я не претендент №1, потому что подняли руку Шавката, то определенно становлюсь вторым номером. Не так важно, что говорят рейтинги», – сказал занимающий седьмое место в рейтинге полусредневесов UFC Иэн Гэрри, проигравший Шавкату Рахмонову на UFC 310.
Гэрри не хочет драться с Эдвардсом в Лондоне: «Если в UFC хотят притащить меня в Европу, то только в Дублине»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: MMA Knockout
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