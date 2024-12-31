Пимблетт высмеял фейковые анонсы его боев с Чендлером, Гамротом и Сен-Дени: «Не знаю, зачем люди обращают внимание на этот идиотизм»
Пэдди Пимблетт пошутил о фейковых новостях о боях с его участием.
«Не знаю, почему люди вообще обнимают внимание на подобный идиотизм, который не имеет никакого отношения к реальности», – написал в соцсетях легковес UFC Пэдди Пимблетт, отреагировавший на фейковые анонсы его боев с Майклом Чендлером, Матеушем Гамротом и Бенуа Сен-Дени.
Пэдди Пимблетт: «Иду за поясом. Я согласился на бой с бойцом более высокого ранга. Оппонент ответил аналогично»
Пимблетт хочет драться с Махачевым: «Ислам − великий чемпион. Вы будете смеяться, но я думаю, что побью его»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: твиттер Пэдди Пимблетта
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