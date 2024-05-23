Пимблетт − о бое с Грином: «Он отморозок, просто дерьмо как человек»
Пэдди Пимблетт заявил, что считает Бобби Грина плохим человеком.
«Честно говоря, я хотел драться с Ренато Мойкано. Ренато − забавный парень, а Бобби Грин − просто отморозок.
Я не говорил о нем, он первым упомянул меня. И уже тогда я сказал о нем, мелкий он мудак. По-моему, он просто дерьмо как человек», − сказал легковес UFC Пэдди Пимблетт.
Напомним, что бой Пимблетта и Грина состоится 27 июля в Манчестере на UFC 304.
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