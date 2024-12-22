Карточки боя Усик − Фьюри 2: один судья отдал Александру семь последних раундов, остальные двое − шесть из семи

Александр Усик забрал концовку боя с Тайсоном Фьюри на судейских карточках.

Все трое судей отдали бой Александр Усику со счетом 116-112. Арбитр Херардо Мартинес Тайсону Фьюри первый, четвертый, пятый и 12-й раунды.

Судья Патрик Морли насчитал в пользу Фьюри первый, третий, четвертый и пятый раунды. Иньясио Роблес − второй, четвертый, пятый и девятый раунды.

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