Карточки боя Усик − Фьюри 2: один судья отдал Александру семь последних раундов, остальные двое − шесть из семи
Александр Усик забрал концовку боя с Тайсоном Фьюри на судейских карточках.
Все трое судей отдали бой Александр Усику со счетом 116-112. Арбитр Херардо Мартинес Тайсону Фьюри первый, четвертый, пятый и 12-й раунды.
Судья Патрик Морли насчитал в пользу Фьюри первый, третий, четвертый и пятый раунды. Иньясио Роблес − второй, четвертый, пятый и девятый раунды.
Усик переиграл Фьюри в реванше и забрал дилогию. Следующий – Дюбуа?
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Queensberry Promotions
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