Льюис считает, что Усик ментально надломил Фьюри: «В прошлый раз он почти нокаутировал Тайсона»

Леннокс Льюис считает, что Александр Усик мог нанести ментальную травму Тайсону Фьюри.

«Да, конечно, у Тайсона останутся шрамы от того девятого раунда. В том бою урон понес только один человек, и им был не Александр Усик , а Тайсон Фьюри .

Теперь Усик знает, что может сделать Тайсону больно. В прошлый раз он почти нокаутировал его. В этот раз, вероятно, он снова попытается это сделать», − сказал бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Леннокс Льюис .

Напомним, что бой между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря в Эр-Рияде.

Что нужно Усику и Фьюри для победы в реванше

Фьюри учился в элитной школе, а первую машину купил в 10 лет. Стоп, а разве он не бедный цыган?