Льюис считает, что Усик ментально надломил Фьюри: «В прошлый раз он почти нокаутировал Тайсона»
Леннокс Льюис считает, что Александр Усик мог нанести ментальную травму Тайсону Фьюри.
«Да, конечно, у Тайсона останутся шрамы от того девятого раунда. В том бою урон понес только один человек, и им был не Александр Усик, а Тайсон Фьюри.
Теперь Усик знает, что может сделать Тайсону больно. В прошлый раз он почти нокаутировал его. В этот раз, вероятно, он снова попытается это сделать», − сказал бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Леннокс Льюис.
Напомним, что бой между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря в Эр-Рияде.
Что нужно Усику и Фьюри для победы в реванше
Фьюри учился в элитной школе, а первую машину купил в 10 лет. Стоп, а разве он не бедный цыган?
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Boxing Scene
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