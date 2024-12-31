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Официально: Азамат Мурзаканов дисквалифицирован до 1 мая 2025 года из-за допинга

Азамат Мурзаканов дисквалифицирован на полгода из-за допинга.

«Антидопинговое агентство в боевых видах спорта объявляет, что Азамат Мурзаканов из России получил 180-дневную дисквалификацию за нарушение.

Взятая 8 октября проба дала положительный результат на метаболит LGD 4033, входящий в группу запрещенных анаболиков.

Бутылка с пищевой добавкой, которая предположительно стала источником запрещенного вещества, была отправлена на анализ в испытательную лабораторию UFC в Солт-лейк-Сити.

Анализ выявил низкое содержание запрещенного вещества LGD-4033, несмотря на то, что эти ингредиенты не были указаны в составе.

Лаборатория сообщила Агентству, что низкое содержание этого вещества не обеспечит Мурзаканову значительного преимущества в боях.

Кроме того, повторная проба, взятая у Мурзаканова 31 октября, показала отрицательный результат, что подтверждает версию Азамата.

Агентство определило, что подходящей санкцией будет 90-дневное отстранение, но из-за того, что это повторное нарушение со стороны Мурзаканова, наказание увеличено вдвое.

Отстранение Мурзаканова началось 1 ноября 2024 года. Срок дисквалификации истекает 1 мая 2025 года», – сказано в официальном заявлении UFC.

В последний раз Мурзаканов дрался в августе-2024, когда нокаутировал Алонзо Мэнифилда.

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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: UFC
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Азамат Мурзаканов
полутяжелый вес (MMA)
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