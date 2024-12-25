Мэнни Пакьяо может провести бой с Марио Барриосом
Стал известен возможный соперник 46-летнего Мэнни Пакьяо.
Мэнни Пакьяо вызвал на бой обладателя титула чемпиона мира по версии WBC в полусреднем весе Марио Барриоса, сообщает BoxingNews24.
Пакьяо − бывший чемпион мира по боксу в восьми весовых категориях. В последний раз он дрался в 2021 году. 29-летний Барриос в ноябре-2024 года провел бой вничью с Абелем Рамосом.
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Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: BoxingNews24
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