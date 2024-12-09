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Конор Макгрегор и Мэнни Пакьяо могут подраться летом-2025 в Москве (Mash)

Мэнни Пакьяо и Конор Макгрегор могут подраться в России.

Бой может состояться летом 2025-го в Москве.

По данным Mash, Пакьяо уже дал предварительное согласие, Макгрегор еще думает.

Ожидается, что выставочный бой пройдет в рамках турнира «Ночь чемпионов IBA».

Конор Макгрегор: «Бой с Пакьяо может состояться в декабре»

Мэнни Пакьяо рассказал, почему отказался от боя с Конором: «Я не выбираю в соперники небоксеров»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Mash
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