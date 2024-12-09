Конор Макгрегор и Мэнни Пакьяо могут подраться летом-2025 в Москве (Mash)
Мэнни Пакьяо и Конор Макгрегор могут подраться в России.
Бой может состояться летом 2025-го в Москве.
По данным Mash, Пакьяо уже дал предварительное согласие, Макгрегор еще думает.
Ожидается, что выставочный бой пройдет в рамках турнира «Ночь чемпионов IBA».
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Mash
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