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Эдди Альварес: «UFC не позволит Макгрегору уйти»

Эдди Альварес считает, что UFC не позволит Конору Макгрегору покинуть промоушен.

«У него осталось еще два боя по контракту с UFC, ему не позволят уйти раньше времени. Я знаю, как это сложно уйти, когда ты ценен для компании. 

Я не был таким ценным, как Конор, но когда хотел уйти, ощутил, как трудно расторгнуть контракт», – сказал Эдди Альварес.

Чендлер обратился к Конору: «Ринг, клетка, мат – тебе нужно просто выйти»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: MMA Fighting
logoКонор Макгрегор
logoMMA
logoЭдди Альварес
logoUFC
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