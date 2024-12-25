Эдди Альварес: «UFC не позволит Макгрегору уйти»

Эдди Альварес считает, что UFC не позволит Конору Макгрегору покинуть промоушен.

«У него осталось еще два боя по контракту с UFC , ему не позволят уйти раньше времени. Я знаю, как это сложно уйти, когда ты ценен для компании.

Я не был таким ценным, как Конор, но когда хотел уйти, ощутил, как трудно расторгнуть контракт», – сказал Эдди Альварес .

Чендлер обратился к Конору: «Ринг, клетка, мат – тебе нужно просто выйти»