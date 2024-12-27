Дрейк назвал любимых бойцов UFC: «Нейт Диаз – абсолютно сумасшедший, Конор также дорог моему сердцу»

Рэпер Дрейк назвал любимых бойцов UFC.

«Нейт Диаз – мой любимый боец. Он абсолютно сумасшедший. Конечно, есть и другие любимчики Конор Макгрегор очень дорог моему сердцу», – сказал хип-хоп-исполнитель Дрейк .

Диаз в последний раз дрался в сентябре-2022, когда задушил Тони Фергюсона. Конор не выходил в октагон с лета-2021, когда сломал ногу в бою с Дастином Порье.

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