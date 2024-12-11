Флойд Мейвезер: «Меня не били и не трогали. Моя охрана выполнила свою работу»

Флойд Мейвезер прокомментировал инцидент с нападением.

«Меня не били и не трогали. На видео моя охрана, которая выполняет свою работу, чтобы держать ситуацию под контролем.

Я был в Великобритании 48 часов. К сожалению, люди позволяют зависти и негативу подпитывать ложные истории», – сказал Флойд Мейвезер-младший .

Флойд Мейвезер подвергся нападению антиизраильских протестующих в Лондоне