Флойд Мейвезер: «Меня не били и не трогали. Моя охрана выполнила свою работу»
Флойд Мейвезер прокомментировал инцидент с нападением.
«Меня не били и не трогали. На видео моя охрана, которая выполняет свою работу, чтобы держать ситуацию под контролем.
Я был в Великобритании 48 часов. К сожалению, люди позволяют зависти и негативу подпитывать ложные истории», – сказал Флойд Мейвезер-младший.
Флойд Мейвезер подвергся нападению антиизраильских протестующих в Лондоне
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: WBN
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