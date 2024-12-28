Муслим Гаджимагомедов подерется с Табисо Мчуну 31 января

Стал известен следующий соперник Муслима Гаджимагомедова.

Чемпион мира в бриджервейте по версии WBA Гаджимагомедов подерется в экс-претендентом на пояса WBO и WBC Табисо Мчуну .

Бой пройдет 31 января в Москве в рамках турнира «Ночь чемпионов IBA».

Гаджимагомедов в октябре победил Леона Харта единогласным решением.

Мчуну в марте победил Ямила Перальту раздельным решением. В 2019-м Табисо победил Дениса Лебедева , а в 2019-м – Евгения Тищенко . Также в активе южноафриканца поражение Александру Усику в поединке за титул чемпиона мира по версии WBO.