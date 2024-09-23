Муслим Гаджимагомедов подерется с Леоном Хартом 17 октября в Уфе
Стал известен следующий соперника Муслима Гаджимагомедова.
Гаджимагомедов (4-0) проведет первую защиту пояса WBA в бриджервейте в 12-раундовом поединке с немцем Леоном Хартом (22-5-1).
Бой пройдет в рамках турнира «Лига Ставок. Ночь чемпионов IBA».
Гаджимагомедов выиграл пояс в июле, одолев техническим нокаутом в четвертом раунде китайца Чжана Чжаосиня.
Харт в декабре проиграл нокаутом Евгению Тищенко.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Sports
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