Муслим Гаджимагомедов проведет защиту титула WBA 17 октября в Уфе

Муслим Гаджимагомедов подерется с Леоном Хартом за титул WBA в бриджервейте

«Команды Леона Харта и Муслима Гаджимагомедова договорились. Свою первую защиту чемпиона WBA в бриджервейте Муслим проведет 17 октября в Уфе», − сказал менеджер Муслима Гаджимагомедова Эдуард Кравцов. Гаджимагомедов − профессиональный боксер с рекордом 4-0. Конор и Ян устроили битву взглядов, Махачев пожал руку Поветкину. Вот это встреча в Дубае!