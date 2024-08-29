Муслим Гаджимагомедов проведет защиту титула WBA 17 октября в Уфе
Муслим Гаджимагомедов подерется с Леоном Хартом за титул WBA в бриджервейте
«Команды Леона Харта и Муслима Гаджимагомедова договорились. Свою первую защиту чемпиона WBA в бриджервейте Муслим проведет 17 октября в Уфе», − сказал менеджер Муслима Гаджимагомедова Эдуард Кравцов.
Гаджимагомедов − профессиональный боксер с рекордом 4-0.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: «Матч ТВ»
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