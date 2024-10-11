Конор – о реваншах с Порье и Диазом: «Два больших боя-блокбастера, и я очень хочу, чтобы они состоялись»

Конор Макгрегор хочет провести реванши с Дастином Порье и Нейтом Диазом.

«Оба. Конечно, это обязательно. С Дастином не все решено, равный счет – 1-1-1. С Диасом тоже 1-1. Два больших боя-блокбастера, и я очень хочу, чтобы они состоялись», – сказал экс-чемпион UFC Конор Макгрегор .

С Дастином Порье Конор дрался трижды: одна победа и два поражения. С Нейтом Диазом состоялось два поединка: победа и поражение.

UFC использует Конора? На его контракте могут выбить больше денег за медиаправа