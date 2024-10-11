Конор – о реваншах с Порье и Диазом: «Два больших боя-блокбастера, и я очень хочу, чтобы они состоялись»
Конор Макгрегор хочет провести реванши с Дастином Порье и Нейтом Диазом.
«Оба. Конечно, это обязательно. С Дастином не все решено, равный счет – 1-1-1. С Диасом тоже 1-1. Два больших боя-блокбастера, и я очень хочу, чтобы они состоялись», – сказал экс-чемпион UFC Конор Макгрегор.
С Дастином Порье Конор дрался трижды: одна победа и два поражения. С Нейтом Диазом состоялось два поединка: победа и поражение.
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Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: The Schmo
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