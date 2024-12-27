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Карлос Пратес намекнул на бой с Леоном Эдвардсом: «Скоро»

Карлос Пратес намекнул, что подерется с Леоном Эдвардсом.

«Бой с Эдвардсом? Скоро», – подписал публикацию в соцсетях полусредневес UFC Карлос Пратес.

Пратес дебютировал в UFC в 2024 году, выиграв четыре боя нокаутом подряд. Эдвардс впервые с 2015 года проиграл, уступив титул Белалу Мухаммаду в июле-2024.

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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: инстаграм Карлоса Пратеса
logoЛеон Эдвардс
logoUFC
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полусредний вес (MMA)
logoКарлос Пратес
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