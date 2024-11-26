Леон Эдвардс: «Моя цель − стать чемпионом к концу 2025 года»
Леон Эдвардс намерен вернуть себе титул UFC в полусреднем весе.
«Сейчас моя цель − вернуть пояс. Хотел бы снова стать чемпионом к концу 2025 года. Сейчас я просто делаю шаги вперед.
У меня почти девять лет не было поражений. Я привык к этому чувству. Я больше ненавижу проигрывать, чем люблю побеждать», − сказал полусредневес UFC Леон Эдвардс, утративший титул в бою с Белалом Мухаммадом.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Myprotein
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