Леон Эдвардс: «Моя цель − стать чемпионом к концу 2025 года»

Леон Эдвардс намерен вернуть себе титул UFC в полусреднем весе.

«Сейчас моя цель − вернуть пояс. Хотел бы снова стать чемпионом к концу 2025 года. Сейчас я просто делаю шаги вперед.

У меня почти девять лет не было поражений. Я привык к этому чувству. Я больше ненавижу проигрывать, чем люблю побеждать», − сказал полусредневес UFC Леон Эдвардс , утративший титул в бою с Белалом Мухаммадом.

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