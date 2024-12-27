«Матч ТВ» продлил права на показ UFC за $15 млн

Турниры UFC продолжат показывать в России на канале «Матч ТВ».

Как сообщает РБК, контракт продлен до конца 2027 года, за него «Матч ТВ » заплатил $15 млн: в 2021 году канал заплатил за трехлетнюю сделку на пять миллионов меньше.

Первый в 2025 году турнир UFC состоится в ночь на 12 января: Маккензи Дерн и Аманда Рибас возглавят ивент серии Fight Night, который пройдет в Лас-Вегасе на арене «Апекс».

В каком дивизионе UFC самые старые бойцы? А где самые молодые? И что это значит?