«Матч ТВ» продлил права на показ UFC за $15 млн
Турниры UFC продолжат показывать в России на канале «Матч ТВ».
Как сообщает РБК, контракт продлен до конца 2027 года, за него «Матч ТВ» заплатил $15 млн: в 2021 году канал заплатил за трехлетнюю сделку на пять миллионов меньше.
Первый в 2025 году турнир UFC состоится в ночь на 12 января: Маккензи Дерн и Аманда Рибас возглавят ивент серии Fight Night, который пройдет в Лас-Вегасе на арене «Апекс».
В каком дивизионе UFC самые старые бойцы? А где самые молодые? И что это значит?
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: РБК
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