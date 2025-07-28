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Жена Шавката Рахмонова попала в ДТП в Казахстане: две ее подруги погибли

Жена Шавката Рахмонова попала в смертельное ДТП в Казахстане.

Авария произошла в Мойынкумском районе Жамбылской области. Гулайым Рахмонова [жена Шавката] с сыном и подругами ехала из Караганды в Алматы. На 296 км трассы Алматы – Екатеринбург внедорожник Toyota Land Cruiser перевернулся – водитель не справилась с управлением.



На месте погибла 39-летняя женщина, второй пассажир скончалась по дороге в больницу – ей было 35 лет. Рахмонова и ее сын госпитализированы в Шу, их состояние – средней тяжести.

Полиция начала досудебное расследование.

Отметим, согласно статье 345 УК РК, за нарушение лицом, управляющим автомобилем, троллейбусом, трамваем либо другим механическим транспортным средством, ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение вреда здоровью или смерть человека, предусмотрено уголовное наказание.

Если погибли двое и более человек – наказание лишением свободы на срок от пяти до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет.

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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: vesti.kz
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