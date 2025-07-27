Фахретдинов – о победе Шары Буллета над Баррио: «Такой поединок нужен был Шарабутдину. Какие шансы на титульник? Они есть у всех»

Фахретдинов отреагировал на победу Шары Буллета в бою с Марком-Андре Баррио.

«Очень хороший бой. Такой поединок нужен был Шарабутдину. Он устал, пропустил, нокдаун, характер, очередной бонус.

Какие шансы у Шары Буллета получить титульный бой? Шансы есть у всех. Как говорится, плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. ММА – это такой вид спорта, где каждый мечтает стать чемпионом. Если у пацана есть титульные амбиции, то это очень хорошо», – сказал боец UFC Ринат Фахретдинов .

Напомним, Шара Буллет победил Марка-Андре Баррио в соглавном поединке UFC Abu Dhabi.

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