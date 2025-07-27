Белал – о поединке Чимаева и дю Плесси: «Если Хамзат не будет сильно давить в первом раунде, то сохранит энергию. И все будет в порядке. Ставлю на него»
Белал Мухаммад объяснил, почему считает Чимаева фаворитом поединке с дю Плесси.
«Честно говоря, слишком много людей не учитывают кардио Чимаева. У Дрикуса дю Плесси корявый стиль, но он много бьет и изматывает соперников.
Если Чимаев не будет в первом раунде очень сильно давить, пытаясь его финишировать, то он сохранит энергию. Думаю, тогда с ним все будет в порядке. Ставлю на Хамзата», – сказал экс-чемпион UFC Белал Мухаммад.
Напомним, Хамзат Чимаев и Дрикус Дю Плесси подерутся за чемпионский пояс на турнире UFC 319 в Чикаго (США) 17 августа.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Белала Мухаммада
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