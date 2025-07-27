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Владимир Хрюнов организует Лигу чемпионов по нардам. Среди амбассадоров – Макгрегор, Джонс и Канье Уэст

Хрюнов назвал имена знаменитостей, с которыми будет сотрудничать в новом проекте.

«Сейчас я организую турниры по нардам. Мы запускаем новый проект – Лигу чемпионов, международными амбассадорами которого станут Рой Джонс, Конор Макгрегор и Канье Уэст. Существует предварительная договоренность со всеми бойцами. Они будут участвовать в раскрутке проекта по всему миру. В августе мы отснимем пилот, а с сентября хотим запустить проект на одном из федеральных каналов», – сказал промоутер Владимир Хрюнов.

Хрюнов – о смерти Хогана: «Он был не только известным рестлером, но и субкультурой. В Халке сочеталось то самое мужское, что было в истории человечества»

«Скоро увидимся». Джонс посетит турнир IBA Bare Knuckle, который пройдет в Москве

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: MMA Metaratings
logoВладимир Хрюнов
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нарды
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