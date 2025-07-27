Владимир Хрюнов организует Лигу чемпионов по нардам. Среди амбассадоров – Макгрегор, Джонс и Канье Уэст
Хрюнов назвал имена знаменитостей, с которыми будет сотрудничать в новом проекте.
«Сейчас я организую турниры по нардам. Мы запускаем новый проект – Лигу чемпионов, международными амбассадорами которого станут Рой Джонс, Конор Макгрегор и Канье Уэст. Существует предварительная договоренность со всеми бойцами. Они будут участвовать в раскрутке проекта по всему миру. В августе мы отснимем пилот, а с сентября хотим запустить проект на одном из федеральных каналов», – сказал промоутер Владимир Хрюнов.
Хрюнов – о смерти Хогана: «Он был не только известным рестлером, но и субкультурой. В Халке сочеталось то самое мужское, что было в истории человечества»
«Скоро увидимся». Джонс посетит турнир IBA Bare Knuckle, который пройдет в Москве
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: MMA Metaratings
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