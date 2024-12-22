Турки Аль эш-Шейх хочет реванш Дюбуа и Усика: «Если Даниэль победит Паркера, то хочу снова увидеть этот бой. И, может быть, Фьюри против Джошуа»

Турки Аль эш-Шейх хочет организовать еще два поединка.

«Если Даниэль Дюбуа победит в феврале Джозефа Паркера , то я хочу снова увидеть его бой с Усиком .

Еще хочется увидеть бой Фьюри . Может быть, против Энтони Джошуа . Или что-то в этом роде, мы решим», – заявил председатель Главного управления Саудовской Аравии по развлечениям Турки Аль эш-Шейх .

Напомним, Александр Усик победил Тайсона Фьюри в реванше в Эр-Рияде.

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