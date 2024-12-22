Турки Аль эш-Шейх хочет реванш Дюбуа и Усика: «Если Даниэль победит Паркера, то хочу снова увидеть этот бой. И, может быть, Фьюри против Джошуа»
Турки Аль эш-Шейх хочет организовать еще два поединка.
«Если Даниэль Дюбуа победит в феврале Джозефа Паркера, то я хочу снова увидеть его бой с Усиком.
Еще хочется увидеть бой Фьюри. Может быть, против Энтони Джошуа. Или что-то в этом роде, мы решим», – заявил председатель Главного управления Саудовской Аравии по развлечениям Турки Аль эш-Шейх.
Напомним, Александр Усик победил Тайсона Фьюри в реванше в Эр-Рияде.
Усик – приговор для тяжелого веса. Ну а что ему делать?
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал The Stomping Ground
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