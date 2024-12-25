Волкановски – о Перейре: «Нужно удержаться за его ноги и попытаться сделать тейкдаун. Иначе будет больно»
Александр Волкановски рассказал, как драться с Алексом Перейрой.
«В бою с ним нужно удержаться за его ноги и попытаться сделать тейкдаун. Потому что если ты этого не сделаешь, то тебе точно будет больно после первого же пропущенного удара», – сказал Александр Волкановски.
В последний раз Волкановски дрался в феврале-2024, когда проиграл нокаутом Илии Топурии.
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Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Bloody Elbow
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