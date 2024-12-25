Волкановски – о Перейре: «Нужно удержаться за его ноги и попытаться сделать тейкдаун. Иначе будет больно»

Александр Волкановски рассказал, как драться с Алексом Перейрой.

«В бою с ним нужно удержаться за его ноги и попытаться сделать тейкдаун. Потому что если ты этого не сделаешь, то тебе точно будет больно после первого же пропущенного удара», – сказал Александр Волкановски .

В последний раз Волкановски дрался в феврале-2024, когда проиграл нокаутом Илии Топурии.

Евлоев вызвал Волкановски: «Готов в любое время и любом месте»