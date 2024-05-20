Белью – о лишении Усика пояса IBF 1 июня: «Это причина, по которой наш великий вид спорта продолжает сам себя убивать!»
Тони Белью недоволен лишением Усика пояса IBF.
«Это причина, по которой наш великий вид спорта продолжает сам себя убивать!
Почему Усик должен освободить титул? Он лучший тяжеловес в мире и только что показал это! Позвольте ему провести реванш или подраться с лучшим соперником! Бесит политика спорта!» – написал в соцсетях экс-чемпион мира по боксу Тони Белью.
Напомним, Александр Усик потеряет пояс IBF 1 июня. В этот день за титул подерутся Даниэль Дюбуа и Филип Хргович.
Тони Белью: «Если Фьюри побьет Усика, то потом подерется с Джошуа. Энтони нокаутирует его»