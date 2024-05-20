Белью – о лишении Усика пояса IBF 1 июня: «Это причина, по которой наш великий вид спорта продолжает сам себя убивать!»

Теги Александр Усик бокс Тони Белью Бокс/MMA/UFC

Тони Белью недоволен лишением Усика пояса IBF.

«Это причина, по которой наш великий вид спорта продолжает сам себя убивать!

Почему Усик должен освободить титул? Он лучший тяжеловес в мире и только что показал это! Позвольте ему провести реванш или подраться с лучшим соперником! Бесит политика спорта!» – написал в соцсетях экс-чемпион мира по боксу Тони Белью.

Напомним, Александр Усик потеряет пояс IBF 1 июня. В этот день за титул подерутся Даниэль Дюбуа и Филип Хргович.

Тони Белью: «Если Фьюри побьет Усика, то потом подерется с Джошуа. Энтони нокаутирует его» 

Усик возглавил рейтинг P4P по версии The Ring

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