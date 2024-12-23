Рой Джонс может подраться с Джейком Полом весной

Рой Джонс может провести бой с Джейком Полом.

«Сейчас идут предварительные разговоры о таком бое. Посмотрим, как они будут продвигаться», – сообщил представитель бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу Роя Джонса .

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