Джейк Пол ответил Томми Фьюри: «Какой же ты клоун. Не можешь принять ни одного решения без отца»
Джейк Пол ответил Томми Фьюри на вызов.
«Какой же ты клоун. Ты три раза сорвал бой. К тебе ноль доверия. Я предложил $8 млн, а ты слился. Ты не можешь принять ни одного решения без отца, иди к черту», – написал Джейк Пол.
В феврале 2023 года Томми Фьюри победил Джейка решением судей.
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: твиттер Джейка Пола
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