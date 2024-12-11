Джейк Пол ответил Томми Фьюри: «Какой же ты клоун. Не можешь принять ни одного решения без отца»

Джейк Пол ответил Томми Фьюри на вызов.

«Какой же ты клоун. Ты три раза сорвал бой. К тебе ноль доверия. Я предложил $8 млн, а ты слился. Ты не можешь принять ни одного решения без отца, иди к черту», – написал Джейк Пол .

В феврале 2023 года Томми Фьюри победил Джейка решением судей.

Томми Фьюри хочет провести реванш с Джейком Полом