Александр Емельяненко о бое с Джиганом: «Скоро булка с маслом упадет маслом вниз»

Теги Рамзан Кадыров Александр Емельяненко MMA тяжелый вес (MMA) бокс Емельяненко - Джиган Джиган Бокс/MMA/UFC

Тяжеловес ММА Александр Емельяненко опубликовал видео, в котором глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сообщил, что поединок между Емельяненко и рэпером Джиганом примет Грозный.

«Скоро булка с маслом упадет маслом вниз! ЧР уже заинтересованно в проведении этого боя!» – сказал Емельяненко.

В последнем поединке Емельяненко победил решением судей блогера Артема Тарасова.

Емельяненко – Джигану: «Шеф сказал, что я буду бить тебя в Грозном. Готовься, булка с маслом»

Рамзан Кадыров: «Бой Емельяненко и Джигана надо провести в Грозном»

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