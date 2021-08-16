Александр Емельяненко о бое с Джиганом: «Скоро булка с маслом упадет маслом вниз»

Тяжеловес ММА Александр Емельяненко опубликовал видео, в котором глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сообщил, что поединок между Емельяненко и рэпером Джиганом примет Грозный.
«Скоро булка с маслом упадет маслом вниз! ЧР уже заинтересованно в проведении этого боя!» – сказал Емельяненко.
В последнем поединке Емельяненко победил решением судей блогера Артема Тарасова.
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Емельяненко – Джигану: «Шеф сказал, что я буду бить тебя в Грозном. Готовься, булка с маслом»
Рамзан Кадыров: «Бой Емельяненко и Джигана надо провести в Грозном»