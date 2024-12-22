Тедди Атлас: «Усик великолепно выступил. Он понял, что проиграл пятый раунд, после чего вернул себе контроль»

Тедди Атлас восхищен выступлением Александра Усика в реванше с Тайсоном Фьюри.

«Усик великолепно выступил. Проигрыв пятый раунд, он понял, что не должен потерять контроль над боем. Он доминировал в шестом, а затем взял и остальные шесть раундов. Рожденный, чтобы побеждать», – написал в соцсетях тренер Тедди Атлас .

Напомним, Усик победил Тайсона Фьюри единогласным решением в Эр-Рияде.

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