Де ла Хойя поздравил Усика: «Ты джентльмен и профессор»

Оскар де ла Хойя поздравил Александра Усика с победой над Тайсоном Фьюри.

«Поздравляю Усика, ты джентльмен и профессор. Тайсон, мой амиго, время начать с чистого листа. Ты вернешься!» − написал в соцсетях бывший чемпион мира по боксу Оскар де ла Хойя .

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