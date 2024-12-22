Де ла Хойя поздравил Усика: «Ты джентльмен и профессор»
Оскар де ла Хойя поздравил Александра Усика с победой над Тайсоном Фьюри.
«Поздравляю Усика, ты джентльмен и профессор. Тайсон, мой амиго, время начать с чистого листа. Ты вернешься!» − написал в соцсетях бывший чемпион мира по боксу Оскар де ла Хойя.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: твиттер Оскара де ла Хойи
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