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Усик – о жалобе Фьюри на результат реванша: «Я выиграл. Легче, чем в первый раз»

Александр Усик прокомментировал недовольство судейством в реванше.

«Ладно. Спасибо Богу, не Тайсону. Благодарен моим тренерам и команде. Окей, нет проблем. Я выиграл. Легче, чем в первый раз», – заявил чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри.

Напомним, Александр Усик победил Тайсона Фьюри единогласным решением судей в реванше в Эр-Рияде.

Усик – приговор для тяжелого веса. Ну а что ему делать?

Почему я не хочу видеть трилогию Фьюри и Усика

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Happy Punch
logoАлександр Усик
Усик – Фьюри
logoбокс
logoТайсон Фьюри
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