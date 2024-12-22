Усик – о жалобе Фьюри на результат реванша: «Я выиграл. Легче, чем в первый раз»

Александр Усик прокомментировал недовольство судейством в реванше.

«Ладно. Спасибо Богу, не Тайсону. Благодарен моим тренерам и команде. Окей, нет проблем. Я выиграл. Легче, чем в первый раз», – заявил чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри .

Напомним, Александр Усик победил Тайсона Фьюри единогласным решением судей в реванше в Эр-Рияде.

Усик – приговор для тяжелого веса. Ну а что ему делать?

Почему я не хочу видеть трилогию Фьюри и Усика