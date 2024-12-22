Усик – о жалобе Фьюри на результат реванша: «Я выиграл. Легче, чем в первый раз»
Александр Усик прокомментировал недовольство судейством в реванше.
«Ладно. Спасибо Богу, не Тайсону. Благодарен моим тренерам и команде. Окей, нет проблем. Я выиграл. Легче, чем в первый раз», – заявил чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри.
Напомним, Александр Усик победил Тайсона Фьюри единогласным решением судей в реванше в Эр-Рияде.
Усик – приговор для тяжелого веса. Ну а что ему делать?
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Happy Punch
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