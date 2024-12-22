Зрители Sky Sports голосовали по раундам во время боя Фьюри и Усика: победил Тайсон 116-115
Зрители Sky Sports назвали Фьюри победителем реванша с Усиком.
Британский канал показал результаты голосования сразу после боя.
Фьюри победил со счетом 116-115. Усик, по мнению зрителей, выиграл 6-й, 7-й, 8-й и 11-й раунды.
Напомним, Усик победил Фьюри в реванше единогласным решением судей (трижды 116-112).
Усик переиграл Фьюри в реванше и забрал дилогию. Следующий – Дюбуа?
Фьюри о втором поражении от Усика: «Я думал, что выиграл как минимум в три раунда»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Sports
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