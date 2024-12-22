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Зрители Sky Sports голосовали по раундам во время боя Фьюри и Усика: победил Тайсон 116-115

Зрители Sky Sports назвали Фьюри победителем реванша с Усиком.

Британский канал показал результаты голосования сразу после боя.

Фьюри победил со счетом 116-115. Усик, по мнению зрителей, выиграл 6-й, 7-й, 8-й и 11-й раунды.

Напомним, Усик победил Фьюри в реванше единогласным решением судей (трижды 116-112).

Усик переиграл Фьюри в реванше и забрал дилогию. Следующий – Дюбуа?

Фьюри о втором поражении от Усика: «Я думал, что выиграл как минимум в три раунда»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Sports
Усик – Фьюри
logoТайсон Фьюри
logoбокс
logoАлександр Усик
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